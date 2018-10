Š. Abe: Nadchádzajúce stretnutia s Putinom budú nesmierne dôležité

Japonský premiér povedal, že s ruským prezidentom plánuje rokovať ešte najmenej dva razy koncom roka, keď sa obaja lídri spoločne zúčastnia na medzinárodných fórach.

Tokio 12. októbra (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe v piatok vyhlásil, že jeho nadchádzajúce stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom budú veľmi dôležité pre riešenie otázky dlhodobých územných sporov medzi Japonskom a Ruskom, ako aj pre zavŕšenie povojnovej mierovej dohody.



"Vybudujem novú generáciu japonsko-ruských vzťahov. Som presvedčený, že séria summitov s prezidentom Putinom, ktoré sa začnú v novembri, bude nesmierne dôležitá," vyhlásil Abe pre tlačovú agentúru Kjódó.



Abe dodal, že s Putinom plánuje rokovať ešte najmenej dva razy koncom roka, keď sa obaja lídri spoločne zúčastnia na medzinárodných fórach. Šéf japonskej vlády hodlá ukončiť patovú situáciu ohľadom zvrchovanosti Ruskom kontrolovaného súostrovia ležiaceho severne od japonského ostrova Hokkaidó.



Abeho vyjadrenie prišlo po tom, ako Putin v septembri japonského lídra počas regionálneho ekonomického fóra vo Vladivostoku prekvapil návrhom, aby obe krajiny do konca roku 2018 "bez kladenia podmienok" uzatvorili mierovú zmluvu. Tá nie je od druhej svetovej vojny uzavretá práve kvôli sporom o zmienené súostrovie.



Japonci nazývajú tieto ostrovy Severné teritóriá, zatiaľ čo v Rusku sú známe pod názvom Južné Kurily. Bývalý sovietsky zväz ich vojensky obsadil po kapitulácii japonského cisárstva v auguste 1945.



Abe podľa vlastných slov chce zároveň dostať na "novú úroveň" aj bilaterálne vzťahy svojej krajiny s Čínou. Ešte v tomto mesiaci navštívi Peking, kde bude rokovať s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Pôjde o Abeho prvú oficiálnu cestu do Číny od roku 2012, keď sa ujal premiérskeho úradu - mimo medzinárodných konferencií, všíma si denník Mainiči šimbun.



Abe zároveň zopakoval svoju pripravenosť stretnúť sa aj so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, s ktorým chce viesť dialóg ohľadom normalizácie vzťahov medzi Tokiom a Pchjongjangom. Hovoriť chce o únosoch japonských občanov, severokórejskom jadrovom a balistickom programe i pohnutej minulosti.