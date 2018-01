Abe navštívil v Litve múzeum venované Čiunemu Sugiharovi

Napriek tomu, že Japonsko bolo vtedy spojencom nacistického Nemecka, Sugihara začal v rozpore s nariadeniami svojej vlády vydávať tranzitné víza tisíckam európskych židov.

Kaunas 14. januára (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe navštívil v nedeľu v litovskom meste Kaunas múzeum venované japonskému diplomatovi Čiunemu Sugiharovi, ktorý počas druhej svetovej vojny ako vicekonzul Japonského cisárstva zachránil pred prenasledovaním zhruba 6000 židov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Budova múzea slúžila ako konzulát, v ktorom Sugihara pracoval. V októbri 1939, mesiac po tom, ako Nemecko a Sovietsky zväz napadli susedné Poľsko, ho vymenovali za vicekonzula. Japonsko považovalo nezávislú a neutrálnu Litvu za vhodnú lokalitu na zhromažďovanie tajných správ o vojenskej situácii v regióne.



Napriek tomu, že Japonsko bolo vtedy spojencom nacistického Nemecka, Sugihara začal v rozpore s nariadeniami svojej vlády vydávať tranzitné víza tisíckam európskych židov, ktorí utekali najmä z okupovaného Poľska. Utečenci následne podstúpili dvojtýždňovú cestu vlakom do Vladivostoku a odtiaľ sa loďou dostali do Japonska.



Mnohých poslali neskôr do šanghajského geta, kde vyčkali koniec vojny. Sugihara, ktorý zomrel v roku 1986 ako 86-ročný, dostal od Izraela vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi a býva označovaný ako "japonský Schindler", čo je odkaz na nemeckého továrnika Oskara Schindlera, ktorý počas vojny zachránil 1200 židov.



"Tento odvážny ľudský čin pána Sugiharu vysoko oceňuje celý svet. Ako Japonec som naňho veľmi hrdý," povedal Abe, ktorý je na päťdňovej ceste po šiestich európskych štátoch - Estónsku, Lotyšsku, Litve, Bulharsku, Srbsku a Rumunsku. Abe sa stane vôbec prvým japonským premiérom, ktorý navštívi tieto krajiny.