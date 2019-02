Abe odmietol povedať, či nominoval Trumpa na Nobelovu cenu mieru

Šéf Bieleho domu v piatok oznámil, že japonský premiér ho nominoval na Nobelovu cenu mieru za jeho prácu na začatí dialógu so Severnou Kóreou.

Tokio 18. februára (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe odmietol v pondelok povedať, či nominoval amerického prezidenta Donalda Trumpa na Nobelovu cenu mieru.



"Keďže Nobelov výbor má už 50 rokov zásadu nezverejňovať nominovaných a tých, ktorí ich navrhujú, nerád by som sa k tomu vyjadroval," uviedol Abe.



Hovorca japonskej vlády Jošihide Suga taktiež odmietol povedať, či Abe Trumpa navrhol. Ani premiér, ani hovorca to však nepopreli.



"Japonská vláda si vysoko cení prezidentovo líderstvo, keďže sa odvážne snaží vyriešiť záležitosť severokórejského raketového programu a programu vývoja jadrových zbraní," uviedol Suga na tlačovej konferencii.



Japonský denník Asahi v nedeľu informoval s odvolaním sa na nemenované japonské vládne zdroje, že Abe nominoval Trumpa na žiadosť Spojených štátov.



Šéf Bieleho domu v piatok oznámil, že japonský premiér ho nominoval na Nobelovu cenu mieru za jeho prácu na začatí dialógu so Severnou Kóreou. Povedal, že Abe mu dal kópiu listu, ktorý napísal a v mene Japonska ho v ňom nominoval na Nobelovu cenu. Podľa Trumpa ho Abe nominoval preto, lebo má obavy zo severokórejských raketových testov ponad Japonsko.



Americký prezident sa stretne koncom februára vo vietnamskom Hanoji na svojom druhom summite so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, pripomína agentúra DPA.