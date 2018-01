Adoptívna dcéra Woodyho Allena ho opäť obvinila zo zneužitia

Svojho otčima obvinila zo zneužitia v minulosti už viackrát.

New York 17. januára (TASR) - Adoptívna dcéra amerického filmového režiséra Woodyho Allena v stredu svojho otčima opäť obvinila zo sexuálneho obťažovania, ktorého sa mal dopustiť v čase, keď mala len sedem rokov. Dylan Farrowová o incidente hovorila v ukážke z rozhovoru pre televíziu CBS, ktorý stanica odvysiela celý vo štvrtok v relácii This Morning.



Dylan Farrowová uviedla, že cíti "rozhorčenie" po rokoch, keď bola "ignorovaná a neverili jej". Svojho otčima obvinila zo zneužitia v minulosti už viackrát. Allena v súvislosti s obvinením z roku 1992 vyšetrovali, no neusvedčili. Samotný režisér obvinenie poprel, pričom uviedol, že išlo o výmysel jeho niekdajšej manželky Mie Farrowovej.



Dylan Farrowová obvinenie zo zneužitia zopakovala v roku 2014 v otvorenom liste. Najnovšie s ním prišla nedávno prostredníctvom série príspevkov na Twitteri, ktoré zverejnila krátko pred odovzdávaním Zlatých glóbusov. Domnienka, že obvinenia opätovne zverejnila len vďaka kampani #MeToo, ktorú odštartoval škandál okolo hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina, ju však rozhorčila, uviedla spravodajská stanica BBC.



"Prečo by som ho nemala chcieť zhodiť? Prečo by som sa nemala hnevať? Prečo by som sa nemala cítiť zranená? Prečo by som nemala cítiť rozhorčenie... po všetkých tých rokoch, keď ma ignorovali a neverili mi?" pýta sa 32-ročná Farrowová v ukážke zo svojho prvého rozhovoru, ktorý s ňou stanica CBS nahrala v pondelok v jej dome v meste Bridgewater v štáte Connecticut.



"Všetko čo môžem spraviť, je hovoriť pravdu a dúfať, že mi niekto aj uverí, nielen ma vypočuje," dodala na margo obvinenia.



Od Allena sa v súvislosti s obvineniami v ostatnom čase dištancovalo aj viacero hercov, ktorí s ním v minulosti spolupracovali. Sú medzi nimi herečky Rebecca Hallová, Mira Sorvinová, Ellen Pageová, ako aj herci David Krumholtz, Griffith Newman a Timothée Chalamet. Naposledy menovaný tento týždeň oznámil, že svoj honorár za film nový Allenov film A Rainy Day in New York (Daždivý deň v New Yorku) venuje viacerým charitatívnym organizáciám i hnutiu Time's Up, ktoré podporuje obete sexuálneho násilia.



Woodyho Allena sa naopak zastal herec Alec Baldwin, ktorý hral v jeho filmoch Alica, Jasmínine slzy či Do Ríma s láskou. Baldwin uviedol, že zriekanie sa Allena i jeho filmov je "neférové a smutné" a na Twitteri dodal, že ho vyšetrovali v dvoch amerických štátoch - New Yorku i Connecticute - no žiadne obvinenia proti nemu nevzniesli.