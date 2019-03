Advokát ženy zranenej v Nice žiada od Macrona ospravedlnenie

Pre podozrenie zo zneužitia právomoci a neprimerané použitie sily podalo trestné oznámenie aj medzinárodné Združenie pre zdanenie finančných transakcií a pre občiansku akciu (Attac).

Paríž 25. marca (TASR) - Príbuzní 73-ročnej ženy zranenej uplynulú sobotu počas protivládneho protestu v Nice podali trestné oznámenie za úmyselné použitie násilia verejným činiteľom. Informoval o tom na svojom webe francúzsky denník Le Figaro.



Pre podozrenie zo zneužitia právomoci a neprimerané použitie sily podalo trestné oznámenie aj medzinárodné Združenie pre zdanenie finančných transakcií a pre občiansku akciu (Attac).



Okrem toho advokát zranenej ženy Arié Halimi v pondelok v rozhovore pre spravodajský portál LCI vyzval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby sa ospravedlnil za svoj výrok na adresu jeho mandantky.



Macron totiž predtým v rozhovore pre noviny Nice Matin síce Genevieve Legayovej zaželal skoré uzdravenie, ale súčasne upozornil aj na to, že vzhľadom na svoj vek a okolnosti sa správala nezodpovedne. Uviedol, že zraniteľní ľudia by sa nemali vyskytovať na "miestach, ktoré sú definované ako zakázané". Apeloval tiež, že "sa treba správať zodpovedne". Okrem toho dodal, že žena sa nedostala do priameho kontaktu s políciou.



Antiglobalizačná aktivistka Genevieve Legayová je momentálne hospitalizovaná. Zranenia utrpela v čase, keď polícia zasahovala proti účastníkom nepovoleného zhromaždenia. Podľa očitého svedectva spravodajcu agentúry AP Legayová, ktorá mávala dúhovou vlajkou na znak "mieru", spadla na chodník a krvácala z hlavy. Polícia teraz čelí kritike, že jej zákrok proti zhromaždeným bol neprimeraný.



Incident na demonštrácii v Nice sa vyšetruje, ale policajná inšpekcia sa ním ešte nezaoberá. Prešetruje ho prokuratúra v Nice, ktorej úlohou je objasniť okolnosti, za ktorých došlo k vážnemu zraneniu staršej ženy.



Macron je však za svoj komentár k udalostiam v Nice opäť terčom kritiky, a to najmä zo strany opozičného hnutia Nepoddajné Francúzsko (FI) a komunistov (PCF).



Líder FI Jean-Luc Mélenchon v pondelok na svojom konte na sociálnej sieti Twitter reagoval na Macronove výroky vyhlásením, že "naša Genevieve z Nice nepotrebuje žiadne vaše prednášky o tom, ako treba istú mieru múdrosti. Skôr vy by ste sa od nej mali veľa učiť".



Francúzska vláda minulý týždeň - v reakcii na predchádzajúce demonštrácie, ktoré poznamenalo násilie i rabovanie, nové bezpečnostné opatrenia - oznámila sériu opatrení vrátane zákazu protestov tzv. žltých viest na parížskom bulvári Champs-Élysées a tiež v centrách ďalších veľkých miest, ako sú Toulouse, Bordeaux, Marseille, Nice, Dijon či Rennes. Zákaz demonštrovať platil aj na Garibaldiho námestí v Nice, kde došlo k incidentu s Legayovou.