Alternatíva pre Nemecko v prieskume predbehla sociálnych demokratov

Súčasnú nemeckú vládu tvoria strany CDU, CSU a SPD, ktoré by podľa výsledkov spolu získali 43 percent hlasov. V minuloročných parlamentných voľbách im podporu vyjadrilo 53,4 percenta voličov.

Berlín 30. septembra (TASR) - Protiimigrantská, krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) v prieskume predbehla sociálnych demokratov (SPD), ktorí sú už roky jednou z dvojice najsilnejších strán v krajine. Informáciu priniesla v nedeľu agentúra DPA.



Prieskum uskutočnený inštitútom TNS Emnid pre nedeľné vydanie denníka Bild zaznamenal pre AfD v prípade konania volieb v nedeľu 17 percentnú podporu. SPD by získala 16 percent hlasov. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 1902 respondentov v období 20.-26. septembra.



Kresťanskodemokratická únia (CDU) a jej sesterská Kresťanskosociálna únia Bavorska (CSU) získali 27-percentnú podporu. Je to ich najhorší výsledok v histórii prieskumov inštitútu TNS Emnid.



Súčasnú nemeckú vládu tvoria strany CDU, CSU a SPD, ktoré by podľa výsledkov spolu získali 43 percent hlasov. V minuloročných parlamentných voľbách im podporu vyjadrilo 53,4 percenta voličov.



V ďalšom prieskume Emnidu zo štvrtka na vzorke 505 ľudí si 48 percent respondentov myslí, že súčasná kancelárka Angela Merkelová sa na tento post nehodí, a 46 percent sa vyjadrilo, že by v úrade nemala zostať až do konca svojho mandátu, ktorý sa končí v roku 2021.



Nové voľby chce 41 opýtaných.



Minuloročné voľby nepriniesli jednoznačného víťaza a trvalo mesiace, kým sa stranám podarilo dohodnúť sa na zložení koalície, dodal DPA.