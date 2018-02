Afganec, ktorý zavraždil ženu pred jej deťmi, dostal doživotie

Obvinený muž vlani v apríli dopichal na smrť 38-ročnú ženu pred jej dvoma synmi vo veku päť a 11 rokov. K vražde došlo pred supermarketom v malom bavorskom meste Prien am Chiemsee na juhu Nemecka.

Traunstein 9. februára (TASR) - V Nemecku odsúdili v piatok na doživotie muža, ktorý zavraždil moslimku, keď konvertovala na kresťanstvo. Informovala o tom agentúra DPA.



Súd v bavorskom meste Traunstein na juhu Nemecka rozhodol, že závažnosť prípadu je tak vysoká, že do úvahy pripadá jedine doživotný trest. Muža by mohli po 15 rokoch z väzenia prepustiť, čo je však nepravdepodobné, píše DPA.



Obvinený muž vlani v apríli dopichal na smrť 38-ročnú ženu pred jej dvoma synmi vo veku päť a 11 rokov. K vražde došlo pred supermarketom v malom bavorskom meste Prien am Chiemsee na juhu Nemecka.



Muž, ktorému v krajine zamietli žiadosť o azyl, a jeho obeť pochádzali z Afganistanu a poznali sa len krátko.



Podľa obžaloby šlo o obdobu verejnej popravy.



Obhajca žiadal pre muža mierny trest vzhľadom na jeho "mimoriadne životné okolnosti", keďže vyrastal obklopený násilím, krvou a smrťou.



Odsúdený sa rodine obeti ospravedlnil, dodala vo svojej záverečnej reči na súde obhajoba.