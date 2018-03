Afganec zadržaný po útokoch nožom vo Viedni sa pokúsil o samovraždu

Po prevezení zadržaného do nemocnice sa ukázalo, že si nespôsobil vážnejšie zranenia.

Viedeň 12. maca (TASR) - Dvadsaťtriročný Afganec, ktorého zadržali po dvoch minulotýždňových útokoch nožom vo Viedni, sa v pondelok pokúsil vo vyšetrovacej väzbe spáchať samovraždu. Uviedla to agentúra APA, ktorej informácie potvrdila hovorkyňa rakúskeho ministerstva spravodlivosti Britta Tichy-Martinová.



Muža, žiadateľa o azyl, umiestnili do väznice vo viedenskej časti Josefstadt, kde stráž dokázala jeho úmysel včas rozpoznať. Podľa hovorkyne strážcovia okamžite zasiahli a podnikli potrebné kroky. Po prevezení zadržaného do nemocnice sa ukázalo, že si nespôsobil vážnejšie zranenia.



Po lekárskej prehliadke sa 23-ročný Afganec vrátil do väznice, kde je zadržiavaný pre podozrenie z viacnásobného pokusu o vraždu. V cele je dôkladne sledovaný, uviedla Tichy-Martinová, ktorá nezverejnila ďalšie podrobnosti.



Pri stredajších útokoch nožom vo viedenskej časti Leopoldstadt utrpeli štyri osoby ťažké zranenia.



Prvý z útokov, ktorého terčom boli traja členovia jednej rodiny, Afganec pri vypočúvaní vysvetlil "agresívnou náladou a hnevom vyvolaným svojou celkovou životnou situáciou". Pri ďalšom útoku, keď napadol svojho krajana, išlo podľa neho o známeho, na ktorého bol nahnevaný a pripisoval mu zodpovednosť za svoju drogovú závislosť. Na otázku, či mali útoky aj politický motív, odpovedal jednoznačne záporne.



Denník Kurier podľa APA uviedol, že zadržaný muž, ktorý žije v Rakúsku od roku 2015, bol v minulosti za mrežami už najmenej dvakrát. Takisto dvakrát údajne podal žiadosť o dobrovoľný návrat do vlasti - prvýkrát v roku 2016 a opätovne minulý pondelok.