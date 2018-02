Afganistan má dôkazy, že útočníkov vycvičili v Pakistane

Za posledný mesiac zahynulo pri útokoch Talibanu a súperiacej odnože Islamského štátu (IS) takmer 200 ľudí.

Kábul 1. februára (TASR) - Afganistan odovzdal susednému Pakistanu priznania a ďalšie dôkazy o tom, že militantov, ktorí podnikli nedávnu sériu útokov, vycvičili v Pakistane a že vodcovia Talibanu sa na jeho území môžu voľne pohybovať. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii afganský minister vnútra Waís Ahmad Barmak.



Minister uviedol, že dôkazy predložili na stredajšom stretnutí v pakistanskom hlavnom meste Islamabad. Na stretnutí sa zúčastnil i šéf afganskej tajnej služby Masúm Stanekzáí, ako aj ďalší vysokopostavení predstavitelia pakistanskej armády a tajných služieb.



Stanekzáí na tej istej tlačovej konferencii potvrdil, že Afganistan predložil dôkazy a požiadal Pakistan, aby podnikol kroky, ktoré zabránia ďalším útokom. Pakistan vyjadril Kábulu sústrasť po nedávnych útokoch na afganskom území. Pakistanská delegácia má prísť v nedeľu 4. februára do afganskej metropoly.



Za posledný mesiac zahynulo pri útokoch Talibanu a súperiacej odnože Islamského štátu (IS) takmer 200 ľudí. Afganské úrady oznámili, že zadržali jedného zo strelcov, ktorí 29. januára zaútočili na vojenskú akadémiu a zabili 11 ľudí. K činu sa prihlásil IS.



Afganistan a Pakistan sa už dlho navzájom obviňujú z toho, že nebojujú dostatočne účinne proti militantom operujúcim pozdĺž spoločnej priepustnej hranice.



Afganskí predstavitelia dodali, že časť najnovších dôkazov získali vďaka priznaniam zadržaných militantov. Z nich vyplýva, že niektorí militanti boli vycvičení na islamských seminároch v pakistanskom pohraničnom meste Chaman.



Podľa Twitteru veľvyslanca OSN v Afganistane Mahmúda Sajkála otec jedného z povstalcov, podieľajúcich sa na krvavom útoku z 20. januára na kábulský hotel Intercontinental, "pripustil, že jeho syna vycvičila v Chamane" pakistanská tajná služba ISI.