Neznámi ozbrojenci zaútočili na úrad v Džalalabade

Džalalabad 13. mája (TASR) - Najmenej deväť obetí si doposiaľ vyžiadal útok neznámych ozbrojencov na úradnú budovu v afganskom meste Džalalabad v provincii Nangarhár na východe krajiny. Informovali o tom v nedeľu oficiálni predstavitelia s tým, že boje militantov s bezpečnostnými zložkami stále pokračujú.



Atak na budovu finančného úradu v regionálnej metropole dnes odštartoval samovražedný útočník, ktorý pred jej vchodom odpálil vozidlo naložené výbušninami. Nesledovala prestrelka a množstvo militantov preniklo do objektu. Do nemocníc previezli 36 zranených, povedal pre DPA hovorca provinčného rezortu zdravotníctva.



Podľa hovorcu úradu guvernéra provincie Nangarhár boje medzi ozbrojencami a afganskými bezpečnostnými zložkami stále pokračujú. Z budovy bolo podľa svedkov počuť najmenej dva výbuchy. O život prišiel jeden z útočníkov.



K zodpovednosti za tento incident sa doposiaľ neprihlásila žiadna militantná organizácia. Ako doplnila DPA, v danej provincii aktívne operujú fundamentalistické hnutie Taliban i miestna odnož teroristickej skupiny Islamský štát (IS).