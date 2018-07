Počet obetí útoku pri letisku v Kábule stúpol

Výbuch zasiahol podporovateľov generála Dostúma, ktorí sa zhromaždili pri vstupe do letiskového areálu, aby ho privítali.

Kábul 23. júla (TASR) - Na najmenej 23 sa v pondelok zvýšil počet obetí samovražedného bombového útoku pri letisku v Kábule, ku ktorému došlo v nedeľu iba niekoľko minút na to, ako afganský viceprezident Abdul Rašíd Dostúm po vyše roku v tureckom exile pricestoval naspäť do vlasti. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa rezortu zdravotníctva.



Výbuch zasiahol podporovateľov generála Dostúma, ktorí sa zhromaždili pri vstupe do letiskového areálu, aby ho privítali. Zranenia pri ňom utrpelo ďalších najmenej 107 ľudí. Explózia nastala 15 minút po tom, ako okolo prechádzala viceprezidentova kolóna.



Medzi obeťami bol aj vodič tlačovej agentúry AFP Mohammad Akhtar, ktorý pre toto médium pracoval 11 rokov.



Samotnému viceprezidentovi sa nič nestalo.



Podľa vyhlásenia ministerstva vnútra samovražedného útočníka síce odhalili, ale nálož odpálil skôr, než ho príslušníci polície stihli spacifikovať.



K odpáleniu bomby sa medzitým prihlásila miestna odnož teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Afganský prezident Ašraf Ghaní vydal vyhlásenie, v ktorom tento čin dôrazne odsúdil.



Etnický Uzbek Dostúm strávil v tureckom exile 14 mesiacov. Z Afganistanu odišiel pred tým, ako sa proti nemu začalo súdne konanie v súvislosti s údajným únosom a mučením jedného z jeho politických protivníkov. Hovorca prezidenta Ghaního však uviedol, že Dostúm sa v Turecku podroboval liečbe.



Kontroverzný viceprezident je taktiež obviňovaný zo spáchania vojnových zločinov v Afganistane v období po páde režimu hnutia Taliban v roku 2001. Za porušovanie ľudských práv ho v minulosti kritizovali aj Spojené štáty.