Taliban takmer dobyl okres v afganskej provincii Bádghís

Kábul 4. apríla (TASR) - Bojovníci afganského fundamentalistického hnutia Taliban zabili, zranili alebo vzali do zajatia viac ako 50 príslušníkov afganských bezpečnostných síl. Prudké boje vypukli v noci na štvrtok v západoafganskej provincii Bádghís. S odvolaním sa na miestnych predstaviteľov o tom informovala agentúra DPA.



Boje medzi vládnymi vojakmi a militantmi z Talibanu vypukli v tamojšom okrese Bálá Murgháb v stredu neskoro večer miestneho času. Pre DPA to potvrdili dvaja predstavitelia provinčnej rady, pričom počet obetí ani zranených sa doposiaľ nepodarilo presne určiť.



Zmienený okres bol v uplynulom mesiaci opakovaným dejiskom bojov s talibmi, armáda však do nich doteraz nenasadila čerstvé posily. V noci na štvrtok prišla vláda o ďalšie dve alebo tri kontrolné stanovištia. Pod jej kontrolou tak už zostávajú iba okresné policajné riaditeľstvo a vojenská základňa.



Pokiaľ do situácie nezasiahne afganská vláda alebo výcviková a poradenská misiu NATO s názvom Rozhodná podpora (Resolute Support), môže celý okres vo štvrtok padnúť do rúk bojovníkom Talibanu, varovali miestni predstavitelia.



Hnutiu Taliban sa v posledných rokoch podarilo obsadiť polovicu územia Afganistanu a denne podniká útoky na afganských vojakov s veľkými stratami na životoch. K útokom dochádza aj v čase, keď prebiehajú intenzívne mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a predstaviteľmi Talibanu s cieľom nájsť mierové riešenie konfliktu v Afganistane, ktorý trvá už 17 rokov a medzičasom sa stal vôbec najdlhšou vojnou v amerických dejinách.