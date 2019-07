Afganistan žiada USA o vysvetlenie Trumpových kontroverzných výrokov

Trump vyriekol niekoľko kontroverzných výrokov v pondelok počas toho, ako sa v Bielom dome stretol s pakistanským premiérom Imránom Chánom.

Kábul 23. júla (TASR) - Afganský prezident Ašraf Ghaní požiadal v utorok amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vysvetlil svoje pondelňajšie výroky na adresu Afganistanu, a to vrátane tvrdenia, že by mohol poľahky a rýchlo vyhrať tamojšiu vojnu, avšak "nechce zabiť desať miliónov ľudí". Informovala o tom agentúra AFP.



Americký prezident počas tohto stretnutia povedal, že ak by chcel, dokázal by rýchlo - "doslova za desať dní" - ukončiť konflikt v Afganistane, čím by však túto krajinu "vymazal zo zemského povrchu". Dodal však, že "touto cestou nechce ísť", lebo nechce zabiť milióny ľudí.



Svojimi výrokmi Trump pobúril Afganistan, ktorého vojnou vyčerpaní a traumatizovaní obyvatelia sa už teraz obávajú hromadného stiahnutia amerických vojakov zo svojej krajiny a toho, či takýto odsun nebude pre nich znamenať rýchly návrat vlády Talianu, píše agentúra AFP.



"Vláda Afganskej islamskej republiky vyzýva prostredníctvom diplomatických prostriedkov a kanálov na objasnenie výrokov amerického prezidenta, vyslovených na stretnutí s pakistanským premiérom," píše sa v utorňajšom vyhlásení Ghaního kancelárie.



Agentúra AFP pripomína, že do Kábulu medzičasom v utorok dorazil osobitný vyslanec Spojených štátov pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad. V Afganistane sa zastavil pred cestou do katarskej metropoly Dauha, kde sa v nadchádzajúcich dňoch začne ôsme kolo mierových rokovaní, na ktorých sa zúčastňujú aj zástupcovia militantného hnutia Taliban, nie však predstavitelia afganskej vlády.