Afganské sily odhalili vo štvrti Kábulu tajný dom Islamského štátu

Keď ho našli, ukrytý za trojmetrovými zelenými kovovými dverami vo štvrti Kala-i-Wáhid, bol plný výbušnín, zbraní a viest určených samovražedným bombovým útočníkom.

Kábul 2. februára (TASR) - Afganské bezpečnostné sily odhalili tento týždeň úkryt extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v chudobnej západnej štvrti hlavného mesta Kábul. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa tajnej služby.



Predstaviteľ tvrdí, že keď bezpečnostné sily našli dom IS, ukrytý za trojmetrovými zelenými kovovými dverami vo štvrti Kala-i-Wáhid, bol plný výbušnín, zbraní a viest určených samovražedným bombovým útočníkom.



Podľa slov predstaviteľa bezpečnostné sily doviedol k domu povstalec, ktorého chytili počas útoku IS z pondelka 29. januára na vojenskú akadémiu v Kábule. Zahynulo pri ňom 11 vojakov.



Obyvateľ z Kala-i-Wáhid, Chán Muhammad, uviedol, že miestni obyvatelia zriedkakedy vidia vo svojej štvrti policajnú hliadku a po zotmení sa radšej zdržiavajú doma, pretože tam vyčíňajú agresívne gangy zlodejov a lupičov. Obyvatelia tvrdia, že vláda nedokáže zaistiť bezpečnosť.