Afganskí novinári zažili tento rok najkrvavejšie obdobie

Kábul 18. júla (TASR) - Novinári v Afganistane zažili od začiatku tohto roka do júna pri výkone svojej práce "najkrvavejšie obdobie". Od januára v krajine zabili najmenej 11 žurnalistov, pričom až deviati z nich prišli o život počas jedného krvavého útoku militantnej organizácie Islamský štát (IS). Vyplýva to zo správy Bezpečnostného výboru afganských novinárov (AJSC), o ktorej v stredu informovala agentúra DPA.



Podľa AJSC pri útoku bojovníkov z IS, ku ktorému došlo 30. apríla v afganskom hlavnom meste Kábul, zahynulo deväť novinárov a ďalších šesť utrpelo zranenia. Ďalších dvoch žurnalistov zavraždili v provinciách Chóst a Kandahár.



AJSC označil tento aprílový útok za "zlomový bod v povahe hrozieb voči mediálnym pracovníkom". Podľa tohto výboru prišlo v priebehu rovnakého obdobia roku 2017 o život desať novinárov.



Vo zverejnenej správe AJSC uvádza, že tiež "zaznamenali 89 prípadov násilia a zastrašovania". Z nich išlo v 14 prípadoch o fyzické násilie, v 11 prípadoch o telesné poranenia, v 28 prípadoch o zastrašovanie a v 19 prípadoch o týranie. Z toho podľa výboru vyplýva, že v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška došlo k 22-percentnému nárastu takýchto prípadov.



AJSC v správe uviedol, že za 37 prípadov sú zodpovední bojovníci Talibanu a Islamského štátu a za ďalších 36 jednotlivci napojení na vládu a bezpečnostné zložky. Páchatelia zvyšných prípadov nie sú známi.



V správe AJSC dodáva, že úroveň násilia voči novinárom viedla medzi reportérmi k autocenzúre, najmä v provinciách, kde sú silne prítomní militanti Talibanu a IS. Týka sa to napríklad provincií Helmand a Kandahár na juhu, provincie Ghazní na juhovýchode a provincie Nangarhár na východe krajiny.