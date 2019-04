Afganskí žiadatelia o azyl odmietnutí v Nemecku prileteli do Kábulu

Deportácie sú mimoriadne sporné a kritici tvrdia, že krajina postihnutá vojnou je stále príliš nebezpečná na to, aby do nej vracali odmietnutých žiadateľov o azyl.

Kábul 25. apríla (TASR) - Skupina 30 afganských uchádzačov o azyl, odmietnutá v Nemecku, pricestovala letecky vo štvrtok nadránom naspäť do metropoly Kábul. Informovali o tom predstavitelia letiska. Ide o 23. takýto prílet od decembra 2016, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Deportácie sú mimoriadne sporné a kritici tvrdia, že krajina postihnutá vojnou je stále príliš nebezpečná na to, aby do nej vracali odmietnutých žiadateľov o azyl. Civilisti v Afganistane sa často stávajú terčom útokov militantov z hnutia Taliban a z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



V správe OSN zverejnenej v stredu sa uvádzalo, že za prvé tri mesiace tohto roka zahynulo v afganskom konflikte 581 civilistov a zranenia utrpelo ďalších 1192.



A cez víkend, keď militanti podnikli útok na ministerstvo telekomunikácií v Kábule, zahynulo najmenej 14 ľudí.



V Nemecku sa vlani v júli tiež rozpútala debata, keď 23-ročný Afganec deportovaný do vlasti spáchal samovraždu v kábulskom hoteli. V Nemecku žil osem rokov, ale napriek tomu ho poslali naspäť do Kábulu.