Afganským hlavným mestom otriaslo niekoľko výbuchov

Hovorca kábulskej polície Hašmat Stánikzaí potvrdil, že jeden z výbuchov nastal v blízkosti policajnej stanice, odkiaľ bola hlásená taktiež prestrelka.

Kábul 9. mája (TASR) - Niekoľko "hlasných výbuchov" bolo v stredu počuť v afganskom hlavnom meste Kábul, kde radikálne hnutie Taliban a miestna odnož organizácie Islamský štát (IS) podnikli v posledných mesiacoch sériu mohutných útokov. Informovala o tom agentúra AP.



Hovorca kábulskej polície Hašmat Stánikzaí potvrdil, že jeden z výbuchov nastal v blízkosti policajnej stanice, odkiaľ bola hlásená taktiež prestrelka. Miestom ďalšej explózie bolo podľa neho okolie inej policajnej stanice. Hovorca zatiaľ nevedel uviesť, či si tieto udalosti vyžiadali nejaké obete.



Taliban a IS často útočia na Západom podporovanú afganskú vládu, ako i tamojšie bezpečnostné sily.



Pri dvoch samovražedných bombových útokoch, ku ktorým sa prihlásil IS, zahynulo minulý týždeň v Kábule najmenej 25 ľudí vrátane deviatich novinárov.