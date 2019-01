Africká únia zrušila cestu delegácie do Konga

Ústavnú súd zároveň zamietol sťažnosť protikandidáta Martina Fayulu, ktorý sa umiestnil vo voľbách na druhom mieste, ako neopodstatnenú.

Addis Abeba 20. januára (TASR) - Africká únia (AÚ) zrušila v nedeľu plánovanú cestu delegácie na vysokej úrovni do Konžskej demokratickej republiky (KDR) v súvislosti s výsledkami nedávnych prezidentských volieb po tom, ako ústavný súd vyhlásil opozičného lídra Félixa Tshisekediho za ich víťaza. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z prostredia AÚ.



Delegáciu mal viesť predseda AÚ, rwandský prezident Paul Kagame a do hlavného konžského mesta Kinshasa mala pricestovať v pondelok. Jej úlohou bolo dosiahnuť "konsenzu, ktorý by vyviedol krajinu z povolebnej krízy".



AÚ sa stretla vo štvrtok v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba a dospela k záveru, že "existujú vážne pochybnosti o správnosti predbežných výsledkov, ako ich oznámila Národná nezávislá volebná komisia". Predstaviteľov Konga vyzvala, aby z tohto dôvodu zverejnenie oficiálnych konečných výsledkov prezidentských volieb odložili.



Po ich zverejnení ústavný súd v nedeľu vyhlásil, že Tshisekedi získal väčšinu hlasov a môže v utorok prevziať prezidentský úrad od súčasnej hlavy štátu Josepha Kabilu.



Ústavnú súd zároveň zamietol sťažnosť protikandidáta Martina Fayulu, ktorý sa umiestnil vo voľbách na druhom mieste, ako neopodstatnenú. Fayula následne vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby výsledky volieb neuznalo. Podľa súdu sa Fayulovi nepodarilo preukázať akékoľvek nezrovnalosti v spočítavaní hlasov.



Podľa výsledkov zverejnených 10. januára volebnou komisiou Tshisekedi vyhral voľby s 38,57 percentami hlasov, kým Fayulu sa umiestnil na druhom mieste s 34,8 percentami. Oficiálne výsledky konžských prezidentských volieb z 30. decembra spochybnili viaceré západné štáty aj pozorovatelia.