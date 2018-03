Africký štát Sierra Leone volí nového prezidenta

O priazeň voličov sa uchádza kandidát opozície Julius Maada Bio a kandidát vládnej strany Samura Kamara.

Freetown 31. marca (TASR) - V západoafrickej krajine Sierra Leone sa v sobotu koná druhé kolo prezidentských volieb. O priazeň voličov sa uchádza kandidát opozície Julius Maada Bio a kandidát vládnej strany Samura Kamara.



Prvé kolo volieb, ktoré sa konalo 7. marca, vyhral Bio so 43,3 percentami hlasov, zatiaľ čo jeho rivala Kamaru volilo 42,7 percenta voličov.



Súčasný prezident Ernest Bai Koroma zastával úrad dve volebné obdobia a ústava mu v ďalších voľbách nepovoľuje opätovne kandidovať.



Kamara, ktorého si Koroma zvolil ako svojho nástupcu, je do značnej miery považovaný za obľúbeného, aj keď niektorí pozorovatelia zastávali názor, že by nemal mať právo kandidovať, keďže má zároveň aj britské občianstvo.



Sierra Leone má 3,18 milióna oprávnených voličov, ktorí si v stredu zároveň volia aj 132 poslancov parlamentu.