Agent Mosadu, ktorý bol pri Eichmannovom zatknutí, chváli nemeckú AfD

Izraelský veľvyslanec v Nemecku Jeremy Issacharoff odsúdil tvrdenie bývalého agenta izraelskej tajnej služby - Mosad a označil ho za smutné a hanebné.

Jeruzalem 4. februára (TASR) - Legendárny agent izraelskej tajnej služby Mosad, ktorý svojho času velil operácii na zatknutie nacistického pohlavára Adolfa Eichmanna, vyjadril podporu krajne pravicovej strane Aliancia pre Nemecko (AfD). Vysvetlil, že táto strana má pozitívny postoj k Židom. Informovala o tom agentúra AP.



Dnes 91-ročný Rafi Ejtan vo videozázname zverejnenom na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook uviedol, že "my všetci v Izraeli oceňujeme vzťah AfD k judaizmu". Dodal, že namiesto toho, aby strana bola alternatívou pre Nemecko, mohla by sa stať alternatívou pre celú Európu.



Podľa správ izraelských médií Ejtan po nemecky na svojej stránke na Facebooku napísal, že "moslimský svet a jeho kultúra sú veľmi odlišné od tých na Západe". "Všade, kde sú dnes moslimovia, v akejkoľvek európskej krajine, všade možno očakávať násilie a teror - práve pre tieto rozdiely," dodal.



AP poznamenala, že Ejtan, ktorý bol aj členom izraelskej vlády, v prípade AfD zrejme schvaľuje jej tvrdý postoj proti moslimským prisťahovalcom.



Izraelský veľvyslanec v Nemecku Jeremy Issacharoff odsúdil Ejtanovo vyhlásenie a označil ho za "smutné a hanebné". Dodal, že "ťažko uveriť", že "ten, kto dolapil nacistického zločinca Adolfa Eichmanna a vydal ho do rúk spravodlivosti Izraela, je schopný chváliť nemecké pravicové elementy, ktoré si cenia nacistickú minulosť."