Agentov tajnej služby uväznili v súvislosti so zatknutím J. Guaidóa

Agentov umiestnili do vyšetrovacej väzby po tom, ako boli obvinení zo zneužitia funkcie, nezákonného obmedzovania slobody a združovania sa za účelom páchania trestnej činnosti.

Caracas 17. januára (TASR) - Súd vo Venezuele v stredu umiestnil do väzenia niekoľkých agentov tajnej služby v súvislosti s nedeľným krátkym zatknutím predsedu opozíciou vedeného Národného zhromaždenia Juana Guaidóa. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Guaidóa zatkla tajná služba Sebin v nedeľu, keď cestoval na politické zhromaždenie mimo hlavného mesta Caracas.



Vláda venezuelského prezidenta Nicolasa Madura poprela, že by o operácii vedela a zo začiatku tvrdila, že štyria zo zúčastnených agentov boli prepustení. Maduro celý incident označil za "mediálny cirkus" a agentov obvinil zo spájania sa s venezuelskou opozíciou.



Šéf opozíciou vedeného parlamentu vo Venezuele Guaidó v piatok vyhlásil, že je pripravený nahradiť v prezidentskom úrade Madura, ktorého inauguráciu z 10. januára odmietla ako nelegitímnu väčšina krajín na južnej pologuli aj Európska únia.