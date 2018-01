Agentúra Bloomberg špekuluje o rozvode údanej Putinovej dcéry

Samotný Vladimir Putin nikdy verejne nepotvrdil, ale ani nepoprel tvrdenia, že Tichonovová je jeho dcérou.

Moskva 26. januára (TASR) - Katerina Tichonovová, ktorú médiá označujú dcéru ruského prezidenta Vladimira Putina, sa rozišla s miliardárom Kirillom Šamalovom. Tvrdí to agentúra Bloomberg, ktorá sa odvoláva na štyri anonymné zdroje oboznámené so situáciou.



Rozhlasová stanica Echo Moskvy informovala, že Kremeľ správu agentúry Bloomberg nekomentoval - rovnako ako sa predtým odmietal vyjadriť k príbuzenským vzťahom Vladimira Putina i Kateriny Tichonovovej. Ani samotný Putin nikdy verejne nepotvrdil, ale ani nepoprel tvrdenia, že Tichonovová je jeho dcérou.



Podľa agentúry s rozpadom manželstva súvisí aj fakt, že Šamalov predal svoj podiel v petrochemickej spoločnosti Sibur. Zdroje Bloombergu tvrdia, že Šamalov na tejto transakcii nič nezarobil, pretože aktíva mu svojho času predali ako "prejav dôvery členovi Putinovej rodiny".



Jeden zo zdrojov Bloombergu tvrdí, že medzi predajom akcií a rozpadom vzťahu Šamalova a Tichonovovej nie je žiadna spojitosť. Investícia sa "jednoducho ukázala ako nevýhodná".



Kirill Šamalov je synom Putinovho priateľa Nikolaja Šamalova, spolumajiteľa banky Rossija. V roku 2006 sa stal najmladším ruským miliardárom a dostal sa do aj rebríčka zverejňovaného časopisom Forbes.



Katerina Tichonovová je prezidentkou nadácie Innopraktika a viceprezidentkou Svetovej konfederácie akrobatického rokenrolu. Agentúra Reuters nedávno zverejnila materiál o prevode elitnej nehnuteľnosti vlastnenej pôvode podnikateľom blízkym Putinovi na Tichonovovú. Okrem toho nadácia pre boj s korupciou upozornila, že Innopraktika dostala štátne objednávky v celkovej výške 452 miliónov rubľov.