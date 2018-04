Agentúra Kjódó: Vyriešil sa spor ohľadom Japoncov unesených KĽDR

Podľa agentúry bol tento odkaz Severnej Kórey doručený Tokiu skôr neoficiálnym kanálom, ako cez japonskú ambasádu v čínskom Pekingu, ktorá predtým takýto kontakt sprostredkovala.

Tokio 9. apríla (TASR) - Pchjongjang oznámil minulý mesiac Japonsku, že historický spor ohľadom japonských občanov unesených Severnou Kóreou sa vyriešil. Informovala o tom v nedeľu japonská tlačová agentúra Kjódó s odvolaním sa na nemenované zdroje z oboch štátov.



Podľa nich bol tento odkaz Severnej Kórey doručený Tokiu skôr neoficiálnym kanálom, ako cez japonskú ambasádu v čínskom Pekingu, ktorá predtým takýto kontakt sprostredkovala.



Japonská vláda tvrdí, že Severná Kórea v 70. a 80. rokoch minulého storočia uniesla najmenej 17 japonských občanov. V roku 2002 Pchjongjang priznal, že jeho agenti japonských občanov uniesli a piatich zo sedemnástich vrátili do vlasti.



Japonsko od februára naliehalo na to, aby sa premiér Šinzó Abe stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Konanie takejto schôdzky sa však zdá byť nepravdepodobné, dodáva agentúra Kjódo.



Japonsko sa snaží pri riešení sporu hľadať pomoc u Južnej Kórey a Spojených štátov, keďže ho vynechali z medzikórejských rozhovorov, ako aj z plánovaného summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kim Čong-unom.



Abe by mal budúci týždeň rokovať s Trumpom na Floride o obchode, severokórejskej jadrovej hrozbe a otázke únosov pred americko-severokórejským summitom plánovaným do konca mája, pripomína agentúra DPA.