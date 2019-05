Agentúra v 8. kole Zelená domácnostiam II vydala 189 poukážok na kotly

Celková hodnota vydaných poukážok v 8. kole, ktoré bolo otvorené 14. mája 2019, je 279.700 eur. Záujem domácností v tomto kole nepresiahol vyčlenenú sumu vo výške 800.000 eur.

Bratislava 16. mája (TASR) - V 8. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 189 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu. Kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami uzatvorené po 24 hodinách od otvorenia. Informoval o tom komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.



Celková hodnota vydaných poukážok v 8. kole, ktoré bolo otvorené 14. mája 2019, je 279.700 eur. Záujem domácností v tomto kole nepresiahol vyčlenenú sumu vo výške 800.000 eur.



"Väčšiu časť z nevyužitých prostriedkov už SIEA presunula do kôl určených pre tepelné čerpadlá a slnečné kolektory, podobne budú presmerované aj ďalšie uvoľnené zdroje," uviedol Jurikovič.



Nasledujúce kolo určené pre kotly na biomasu bude vyhlásené skôr, ako uplynie 30-dňová lehota platnosti poukážok. Domácnosti, ktoré teraz vydané poukážky na kotly z rôznych dôvodov nevyužijú a budú sa chcieť uchádzať o nové v najbližšom kole, musia požiadať o predčasné ukončenie ich platnosti.



Do septembra 2019 plánuje SIEA vyhlásiť ešte 12 kôl v celkovej hodnote takmer 7 miliónov eur. Počas prvých 8 kôl s vyčlenenými sumami po 800.000 eur domácnosti získali poukážky v hodnote takmer 4,9 milióna eur.



Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).