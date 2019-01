Klöcknerová navrhla vytvoriť digitálnu radu pre poľnohospodárstvo

Uviedla, že úlohou rady by bolo umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí, aby získali prístup k digitálnej technike.

Berlín 19. januára (TASR) - Nemecká spolková ministerka pôdohospodárstva Julia Klöcknerová v sobotu na konferencii agrárnych ministrov na veľtrhu Grüne Woche (Zelený týždeň) v Berlíne navrhla vytvorenie medzinárodnej digitálnej rady pre poľnohospodárstvo.



Uviedla, že úlohou rady by bolo umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí, aby získali prístup k digitálnej technike. Z rady by mali úžitok všetky členské štáty Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



"Digitalizácia znamená, že budeme pracovať efektívnejšie, že budeme môcť lepšie chrániť pôdu, vzduch a vodu. Digitalizáciou sa môže z hektára ornej pôdy dostať viac," uviedla Klöcknerová. Prospech by mali z toho aj veľké priemyselné a rozvojové krajiny zo skupiny G20.



To by bolo podľa ministerky vzhľadom na 820 miliónov ľudí trpiacich hladom veľmi dôležité. Zodpovedalo by to "právu na výživu". Okrem iného ide pri digitalizácii aj o lepšie zabezpečenie pred rizikami, výkyvmi počasia a škodami.