Amnesty International: Spravodlivosť po euromajdane je v nedohľadne

Londýn 20. februára (TASR) - Ukrajinské orgány činné v trestnom konaní "odmietajú a blokujú spravodlivosť" pri riešení porušenia ľudských práv políciou počas protestov známych ako euromajdan. Vyhlásili to v utorok predstavitelia ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) pri príležitosti piateho výročia najkrvavejšieho dňa demonštrácií.



Tri mesiace protestov v hlavnom meste Kyjev prinútili bývalého promoskovského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyča vo februári 2014 utiecť do susedného Ruska. Pri zrážkach s bezpečnostnými silami vtedy zahynulo vyše 100 ľudí a ďalších 2500 utrpelo zranenia. Niekoľko osôb zastrelili snajperi.



Podľa ukrajinských úradov, ktoré cituje spravodajská stanica Slobodná Európa, bolo medzi zabitými aj 13 policajtov. Ku koncu minulého roka ukrajinská generálna prokuratúra identifikovala 441 podozrivých, z ktorých väčšinu tvoria bývalí členovia poriadkových síl, tvrdí Amnesty International so sídlom v Londýne.



Na súd sa dostali prípady 288 jednotlivcov a 52 z nich vyústilo do súdnych rozhodnutí. Zo 48 usvedčení sa iba deväť skončilo udelením trestu, pričom ani v jednom z týchto prípadov nešlo o policajta, uvádza Amnesty International.



"Pre väčšinu obetí, ktoré trpeli rukou ukrajinskej polície, je dosiahnutie spravodlivosti v nedohľadne. Post-janukovyčovské úrady nešetrili sľubmi a silnými slovami, ale čas a fakty hovoria za všetko," podotýka ľudskoprávna organizácia.