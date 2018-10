AI sa po zvolení Bolsonara za prezidenta obáva o ľudské práva

Brazília má najvyššiu mieru zabití ľudskoprávnych aktivistov na svete.

Bogota 29. októbra (TASR) - Zvolenie pravicového populistu Jaira Bolsonara za brazílskeho prezidenta môže mať podľa medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) dôsledky v podobe oslabenia ochrany ľudských práv v tejto latinskoamerickej krajine.



"Zvolený prezident viedol kampaň s agendou otvorene namierenou proti ľudským právam a často sa diskriminačne vyjadroval o rôznych spoločenských skupinách," uviedla v pondelok riaditeľka AI pre Ameriku Erika Guevarová-Rosasová, ktorú citovala agentúra DPA.



"Jeho zvolenie za brazílskeho prezidenta by mohlo predstavovať obrovské riziko pre domorodé obyvateľstvo... tradičné vidiecke spoločenstvá, ľudí z LGBTI komunity, černochov, ženy, aktivistov, organizácie občianskej spoločnosti, ak sa jeho rétorika zmení i na verejnú politiku," dodala.



Brazília má najvyššiu mieru zabití ľudskoprávnych aktivistov na svete. Desiatky z nich tam ročne prídu o život pri tom, ako obhajujú práva, ktoré by mal podľa AI garantovať samotný štát.



Pravicový populista Bolsonaro získal v nedeľňajšom druhom kole volieb hlavy štátu 55,7 percenta hlasov, jeho vyzývateľovi Fernandovi Haddadovi z ľavicovej Strany pracujúcich (PT) dalo hlasy 44,3 percenta voličov. Bolsonaro sa ujme prezidentskej funkcie 1. januára 2019.



Zvolenie Bolsonara, ktorý je po oboch rodičoch talianskeho pôvodu, zrejme povedie k radikálnej zmene politiky v Brazílii. Bývalý výsadkár chce totiž uľahčiť prístup k zbraniam, obsadiť kľúčové ministerstvá vojakmi a naznačil aj možné odstúpenie Brazílie od parížskej klimatickej dohody, uviedla agentúra DPA.



Bolsonara, ktorého za jeho radikálne názory prezývajú aj "tropickým Trumpom", bodol v septembri na predvolebnom zhromaždení útočník nožom do brucha a následne bol niekoľko týždňov v nemocnici. Kampaň viedol aj z nemocničnej postele prostredníctvom sociálnych sietí.



Bolsonaro je známy hanlivými výrokmi na adresu žien, černochov a gejov. Jednej poslankyni raz povedal, že nestojí za to, aby bola znásilnená, pretože je "veľmi škaredá". Vyjadruje sa tiež nostalgicky o vojenskej diktatúre v Brazílii z rokov 1964-85.



Bolsonaro začínal v politike na radnici Ria de Janeiro v roku 1988, od roku 1991 je poslancom federálneho parlamentu. Vystriedal takmer desať politických strán. Tento rok vstúpil do Sociálno-liberálnej strany (PSL), ktorej je aj predsedom.