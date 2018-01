Air France poprela, že pád letu 447 zavinili piloti

Francúzska letecká spoločnosť poprela nové závery vyšetrovania, ktoré prinieslo vážne obvinenie voči posádke letu.

Paríž 12. januára (TASR) - Spoločnosť Air France odmietla závery novej správy z vyšetrovania havárie letu číslo 447 na trase Rio de Janeiro - Paríž, na základe ktorých mali pád lietadla s 228 osobami zaviniť piloti. V piatok o tom informovala agentúra AP.



Podľa nových zistení piloti nedodržali predpisy a stratili kontrolu nad lietadlom. Z predchádzajúceho vyšetrovania však vyplynulo, že príčina havárie stroja Airbus A330-200 mala technický charakter.



Francúzska letecká spoločnosť poprela nové závery vyšetrovania, ktoré prinieslo "vážne obvinenie" voči posádke letu. Tvrdí, že sa nemôže zaručiť za expertov, ktorí ich vyhotovili.



Let AF 447 havaroval v júni v roku 2009 po štarte v brazílskom Riu de Janeiro na trase do Paríža. Na palube lietadla, ktoré sa zrútilo do Atlantického oceánu, sa nachádzalo 228 ľudí vrátane troch slovenských občanov. Všetci zahynuli.