Aj druhé kolo súboja o post lídra konzervatívcov vyhral Johnson

Johnson sa v stredu večer stretne s ostatnými kandidátmi v televíznej diskusii vysielanej na stanici BBC.

Londýn 18. júna (TASR) - Britský exminister zahraničných vecí Boris Johnson v utorok zvíťazil aj v druhom kole súboja o post nového lídra Konzervatívnej strany, ktorý sa stane aj britským premiérom. Získal 126 hlasov. Informovala o tom televízia BBC.



Na postup do ďalšieho kola voľby, ktoré sa uskutoční v stredu, bolo od 313 hlasujúcich konzervatívnych poslancov potrebné získať najmenej 33 hlasov.



Ďalej idú aj ďalší štyria kandidáti: minister zahraničných vecí Jeremy Hunt získal 46 hlasov, minister životného prostredia Michael Gove 41 hlasov, poslanec Rory Stewart 37 hlasov a minister vnútra Sajid Javid 33 hlasov. Do ďalšieho kola nepostúpil bývalý minister pre brexit Dominic Raab, ktorý dostal 30 hlasov.



Johnson sa v stredu večer stretne s ostatnými kandidátmi v televíznej diskusii vysielanej na stanici BBC.



Do štvrtka zostanú zo skupiny uchádzačov dvaja finalisti, z ktorých si jedného vyberie okolo 160.000 členov Konzervatívnej strany.