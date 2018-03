Aj islam patrí už medzičasom do Nemecka, tvrdí Merkelová

Historicky je Nemecko charakterizované kresťansky, židovsky, avšak medzičasom žijú v spolkovej republike milióny moslimov.

Berlín 16. marca (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa nestotožnila s vyjadrením svojho nového ministra vnútra Horsta Seehofera, podľa ktorého islam nepatrí do Nemecka. Prostredníctvom hovorcu spolkovej vlády Steffena Seiberta mu Merkelová v piatok protirečila slovami: "Aj islam patrí medzičasom do Nemecka".



Historicky je pre Nemecko charakterizované kresťansky, židovsky, avšak medzičasom žijú v spolkovej republike milióny moslimov. "Na báze našich hodnôt a právneho poriadku patrí aj ich náboženstvo do Nemecka, konštatoval podľa Bavorského rozhlasu Seibert.



Postoj spolkovej vlády sa opiera, ako zdôraznil, o veľký rešpekt pred moslimami, ktorí žijú v krajine, úsilie o spolunažívanie s nimi v harmonickom vzťahu, o hľadanie dialógu, výmenu a vyváženosť. Tento postoj je podľa jeho slov zrejmý aj z rozhovoru, ktorý pre piatkové vydanie denníka Bild poskytol spolkový minister vnútra.