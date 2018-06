Ajatolláh Chameneí obvinil USA z vyvolávania nepokojov v Iráne

Štátna televízia citovala jeho vyjadrenia, že USA vytvorili koalíciu s inými regionálnymi štátmi, ktorá nie je schopná poraziť Irán.

Teherán 30. júna (TASR) - Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí obvinil v sobotu Spojené štáty a ich spojencov z vyvolávania nepokojov v Iráne.



Štátna televízia citovala jeho vyjadrenia, že USA vytvorili koalíciu s inými regionálnymi štátmi, ktorá nie je schopná poraziť Irán.



Chameneí nemenoval žiadnu konkrétnu krajinu z tejto koalície, ale konštatoval, že ekonomickým tlakom na Irán chce "oddeliť národ od systému".



"Ak by boli Spojené štáty schopné premôcť islamský systém, nepotrebovali by formovať koalíciu s notoricky známymi krajinami v regióne s cieľom vytvárať chaos, nepokoj a neistotu v Iráne," uviedol Chameneí.



Minulý týždeň ukazovali videá zverejnené na internete iránsku políciu, ako zasahuje slzotvorným plynom voči demonštrantom protestujúcim proti zhoršujúcej sa ekonomickej situácii v krajine.



Podobné demonštrácie zachvátili Irán aj koncom minulého roku, pričom sa rozšírili do 75 miest a stali sa najmohutnejšími od protestov, ktoré vypukli po sporných prezidentských voľbách v roku 2009. Protesty na prelome decembra a januára si vyžiadali najmenej 25 obetí a takmer 5000 osôb bolo zatknutých.