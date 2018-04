Ak Fidesz nezíska väčšinu, zrejme nepôjde do koalície

Opozícia podľa agentúry DPA poukazuje na to, že premiér Viktor Orbán si uspôsobil volebný systém tak, aby vyhovoval Fideszu.

Budapešť 5. apríla (TASR) - Ak maďarská vládna strana Fidesz nezíska v nedeľňajších parlamentných voľbách absolútnu väčšinu, teda ak nebude mať 100 poslaneckých mandátov, zrejme nepôjde do koalície. Povedal to vo štvrtok podpredseda Fideszu Gergely Gulyás.



"Neverím, že by Fidesz vstúpil do koalície s ktoroukoľvek opozičnou stranou. V takom prípade by bolo potrebné vypísať nové parlamentné voľby," uviedol Gulyás pre komerčnú rozhlasovú stanicu Inforádió.



Maďarská vládna strana Fidesz je podľa prieskumov jasným favoritom volieb, pomerne vysoký je však aj počet nerozhodnutých voličov. Opozícia podľa agentúry DPA poukazuje na to, že premiér Viktor Orbán si uspôsobil volebný systém tak, aby vyhovoval Fideszu, a silne ovplyvňuje verejnú mienku prostredníctvom štátom kontrolovaných a spriaznených súkromných médií.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach