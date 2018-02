Akilov chcel útokom v Štokholme zastaviť boje vedené voči IS

Uzbek Rachmat Akilov vrazil 7. apríla 2017 v centre Štokholmu na rušnej obchodnej ulici ukradnutým nákladným vozidlom do davu nakupujúcich.

Štokholm 20. februára (TASR) - Uzbek Rachmat Akilov, ktorý vlani vrazil v centre švédskej metropoly nákladným automobilom do davu ľudí, tvrdí, že tento útok vykonal s cieľom prinútiť Švédsko, aby ukončilo boje s teroristickou organizáciou Islamský štát (IS). Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



"Chcel som, aby Švédsko skončilo s vysielaním vojakov do vojnových zón, kde je Islamský štát napádaný," povedal Akilov prostredníctvom tlmočníka na súde.



Akilov, ktorý hovoril po rusky, dodal, že chce aj to, aby Švédsko "prestalo posielať na boj s kalifátom obrovské sumy peňazí."



Akilov vrazil 7. apríla 2017 v centre Štokholmu na rušnej obchodnej ulici ukradnutým nákladným vozidlom do davu nakupujúcich. Zadržali ho o niekoľko hodín neskôr na jednom štokholmskom predmestí. Útok si vyžiadal piatich mŕtvych a 14 vážne zranených.



Proces s Uzbekom, ktorý sa začal na súde v Štokholme 13. februára, by sa mal skončiť 9. mája a vynesenie rozsudku sa očakáva niekedy pred začiatkom leta.



Akilov - stavebný robotník, ktorý mal v čase útoku 39 rokov - tvrdí, že sa skupine Islamský štát sám ponúkol, že útok v Štokholme vykoná v jej mene. Zo Švédska ho totiž vyhostili po zamietnutí jeho žiadosti o azyl. Namiesto nariadeného odchodu v decembri 2016 sa však začal ukrývať.



Švédska spravodajská služba uviedla, že nemala informácie, ktoré by boli naznačovali plánovanie útoku. Vyšetrovatelia neskôr našli záznamy internetového četovania, podľa ktorých Akilov hovoril o tom, že sa stane mučeníkom, a prisahal vernosť IS.