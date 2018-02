Akilov pred útokom v Štokholme prisahal vernosť vodcovi IS

Uzbek Akilov vrazil 7. apríla 2017 v centre Štokholmu ukradnutým nákladným vozidlom do davu nakupujúcich na rušnej obchodnej ulici.

Štokholm 13. februára (TASR) - Uzbek Rachmat Akilov prisahal vernosť vodcovi teroristickej siete Islamský štát (IS) krátko predtým, ako vlani spáchal v centre švédskej metropoly teroristický útok. Uviedli to prokurátori na súde v Štokholme, kde sa v utorok začal proces s Akilovom.



Uzbek sa priznal, že 7. apríla 2017 v centre Štokholmu vrazil nákladným automobilom do davu ľudí. Útok si vyžiadal piatich mŕtvych a 14 vážne zranených.



Prokurátor Hans-Jörgen Hanström predložil Štokholmskému okresnému súdu ako dôkaz online komunikáciu medzi Akilovom a ľuďmi spojenými s IS. V jednom z online rozhovorov z 3. marca 2017, ktorý sa podarilo získať z jeho mobilu, Akilov prisahal vernosť vodcovi IS abú Bakrovi Baghdádímu. Okrem iného písal, že chce "vykonať mučenícku operáciu vo Švédsku".



Hanström predložil súdu aj niektoré z 81 fotografií z Akilovho mobilu, z ktorých je zrejmé, že pred útokom skúmal niekoľko miest vrátane vládnych úradov.



Pojednávanie bude pokračovať v stredu. Proces by mal trvať do mája a verdikt padne v júni, napísala agentúra DPA.



Prokuratúra pre obžalovaného žiada doživotie. Akilov je obvinený z vraždy a pokusu o vraždu v súvislosti s terorizmom, ako aj z ohrozenia zdravia a života celkovo 150 ľudí, povedal Štokholmskému okresnému súdu prokurátor Hans Ihrman.



Právnik obhajoby súdu povedal, že Akilov sa priznáva k zmieneným činom, pričom jeho zámerom bolo "prinútiť Švédsko, aby prestalo podporovať medzinárodnú koalíciu proti Islamskému štátu" v Iraku a Sýrii.



"Áno, bol to Akilov, kto v teň deň riadil to nákladné vozidlo," uviedol obhajca Johan Eriksson. Právnici zadržaného i prokuratúra konštatovali, že Akilov pri desaťmesačnom vyšetrovaní spolupracoval.



Akilov vrazil 7. apríla 2017 v centre Štokholmu ukradnutým nákladným vozidlom do davu nakupujúcich na rušnej obchodnej ulici. Zadržali ho o niekoľko hodín neskôr na štokholmskom predmestí.



O život prišlo päť ľudí - muž z Británie, žena z Belgicka a tri Švédky vrátane 11-ročného dievčaťa. Mnohí zo zranených majú trvalé následky.



Akilov tvrdí, že ponúkol skupine Islamský štát vykonanie útoku v Štokholme v jej mene. Stavebného robotníka, ktorý mal v čase útoku 39 rokov, mali zo Švédska vyhostiť po zamietnutí žiadosti o azyl. Namiesto nariadeného odchodu v decembri 2016 sa však začal ukrývať. Švédska spravodajská služba uviedla, že nemala žiadne informácie, ktoré by naznačovali plánovanie útoku. Vyšetrovatelia neskôr našli záznamy internetového četovania, podľa ktorých hovoril o tom, že sa stane mučeníkom, a prisahal vernosť IS.