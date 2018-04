Ako možné dejisko schôdzky Trumpa s Kimom sa zvažuje aj Ulanbátar

CNN uviedla, že v rámci príprav schôdzky lídrov sa tímy USA a KĽDR skontaktovali niekoľkokrát, a to aj na úrovni expertov tajných služieb oboch krajín.

Washington 7. apríla (TASR) - Predstavitelia USA a KĽDR vedú tajné konzultácie o pripravovanej schôdzke lídrov oboch krajín, pričom ako možné dejisko jej konania sa spomína aj Ulanbátar. Informovala o tom v sobotu televízia CNN.



Podľa zdroja, na ktorý sa televízia odvolala, to svedčí o tom, že prípravy na dlhoočakávaný summit napredujú.



CNN uviedla, že v rámci príprav schôdzky lídrov sa tímy USA a KĽDR skontaktovali niekoľkokrát, a to aj na úrovni expertov tajných služieb oboch krajín. Vyjednávači absolvovali aj spoločné stretnutie v tretej krajine. Zatiaľ však nedospeli k dohode, kde sa uskutoční stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa a vodcu KĽDR Kim Čong-una. Severokórejská strana trvá na tom, aby sa schôdzka konala v Pchjongjangu, na čo však Biely dom podľa CNN sotva pristúpi. V rámci možných variantov sa hovorí aj o metropole Mongolska.



CNN dodala, že keď sa USA a KĽDR dohodnú na mieste schôdzky, spresní sa jej termín a bližšie sa špecifikuje aj okruh tém rokovania.



Podľa CNN sa ako termín Trumpovho stretnutia s Kimom zvažuje najnovšie koniec mája a začiatok júna. Jednou z hlavných tém ich rozhovoru by mala byť denuklearizácia Kórejského polostrova.