Patora: Dostať sa kvôli reportáži na bitúnok do Poľska trvalo mesiace

Praha 2. februára (TASR) - Kauzu okolo poľského hovädzieho mäsa odštartovala reportáž poľskej televízie TVN24 a jej redaktor, ktorý prenikol do jedného z podnikov, kde sa zabíjali choré kravy, ich mäso sa opracovávalo a posielalo na trh, vrátane slovenského aj českého. V rozhovore pre Českú televíziu (ČT) spoluautor reportáže Tomasz Patora uviedol, že príprava na ňu trvala veľmi dlho a redakcii sa až po niekoľkých mesiacoch podarilo dostať "svojho človeka" medzi mäsiarov.



Podľa Patoru všetko spustila informácia, ktorú dostala redakcia TVN24 od nespresneného zdroja vlani v júni. Novinár pre ČT povedal, že "od informátora z branže producentov mäsa sme sa približne pred pol rokom dozvedeli, že v Poľsku sa už dlho spracováva mäso chorých kráv a že sa produkuje mäso z uhynutých zvierat".



Ďalšie rešerše podľa jeho slov ukázali, že na také prevádzky v minulosti skutočne narazila náhodne aj polícia, a tak sa TVN24 začala fungovaním bitúnkov podrobnejšie zaoberať. Od svojho zdroja dostala televízia dokonca aj zoznam podozrivých bitúnkov, kde zamestnanci zabíjali choré zvieratá. Redaktori sa zamerali na prevádzku vzdialenú od väčších miest.



Keďže televízia nemala "vo vnútri podniku" žiadneho "svojho pomocníka" na zdokumentovanie situácie, rozhodla sa preniknúť do tohto prostredia tak, že tam poslala svojho žurnalistu. "Jeden z nás sa na bitúnku nechal zamestnať ako začínajúci mladý mäsiar. Podarilo sa všetky domnienky potvrdiť," uviedol Patora.



Bola to však časovo náročná úloha - reportér TVN24 Patryk Szczepaniak sa stal zamestnancom bitúnku až v polovici októbra, teda po štyroch mesiacoch snahy. Najprv pracoval v dennej zmene, kde zabíjali ošípané, a nie kravy. "Nedialo sa nič nenormálne, okrem toho, že sa spracovávalo hovädzie mäso z nočného zabíjania. Bolo vidieť, čo sú to za zdochliny, zdochliny s abscesmi, s odstránenými časťami, ktoré boli pravdepodobne zhnité," opísal Patora situáciu.



Hlavnou úlohou redaktora v úlohe začínajúceho mäsiara bolo dostať sa na nočnú zmenu. Nakoniec sa to podarilo aj s pomocou dcéry majiteľa prevádzky. Na nočnej zmene, kde sa choré kravy zabíjajú, pracujú len preverení, dôveryhodní ľudia, dodal Patora.



Televízny redaktor si pri uchádzaní o miesto na bitúnku pomohol dojímavým príbehom. Predstavil sa ako mladý človek, ktorý prerušil štúdium a išiel na západ za prácou do Holandska - tam pracoval, spoznal dievča, ale ich vzťahu sa nedarilo. Dievča ho podviedlo a musel odtiaľ odísť, zmiznúť, pokračoval vo svojom príbehu redaktor. Vrátil sa do Poľska, a keďže potreboval urýchlene väčšiu sumu peňazí, bol ochotný prijať akúkoľvek prácu, tvrdil ďalej televízny žurnalista. "Príbeh sa ukázal ako presvedčivý," povedal Patora pre ČT.



Európska komisia v piatok oznámila, že do Poľska pošle tím inšpektorov po tom, ako televízna reportáž odhalila, že na tamojších bitúnkoch sa zabíjajú aj choré kravy a ich mäso sa predáva okrem Poľska i v ďalších krajinách EÚ. Najnovší problém sa môže týkať až 14 štátov únie.



Poľsko vyprodukuje ročne zhruba 560.000 ton hovädzieho mäsa, pričom 85 percent z tejto produkcie vyváža do krajín Európskej únie (EÚ).