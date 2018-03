Akrobat Cirque du Soleil zomrel po páde na javisko

Artista Arnaud, ktorý v cirkuse pôsobil 15 rokov, spadol pri predvádzaní čísla výškovej akrobacie na pruhoch počas sobotňajšieho večerného programu VOLTA vo floridskom meste Tampa.

Sarasota 19. marca (TASR) - Skúsený akrobat svetoznámeho kanadského cirkusu Cirque du Soleil, Yann Arnaud, počas živého vystúpenia v americkom štáte Florida utrpel pri páde smrteľné zranenia. V nedeľu o tom informovala samotná cirkusová spoločnosť.



Artista Arnaud, ktorý v cirkuse pôsobil 15 rokov, spadol pri predvádzaní čísla výškovej akrobacie na pruhoch počas sobotňajšieho večerného programu VOLTA vo floridskom meste Tampa.



Arnauda previezli do nemocnice, kde zraneniam podľahol, uviedla podľa tlačovej agentúry DPA cirkusová spoločnosť.



"Celá rodina Cirque du Soleil je v šoku a zdrvená touto tragédiou," uviedol Daniel Lamarre, prezident spoločnosti Cirque du Soleil Entertainment Group.



"V nasledujúcich dňoch a týždňoch sa budeme sústreďovať na pomoc Yannovej rodine a našim zamestnancom, predovšetkým tímu VOLTA," dodal šéf spoločnosti.



Nehoda sa stala, keď Arnaud a ďalší akrobat predvádzali zložitú zostavu, pri ktorej sa okrem iného hojdali dopredu a dozadu ponad javisko, napísali miestne noviny Tampa Bay Times.



Arnaud zrazu uvoľnil zovretie gymnastického kruhu a zrútil sa na javisko.



Cirkus oznámil, že zrušil dve nasledujúce nedeľné predstavenia v Tampe a že pri vyšetrovaní bude plne spolupracovať s úradmi.



Nie je to prvýkrát, čo sa akrobat Cirque du Soleil zabil počas predstavenia. Francúzka Sarah Guyardová zahynula v roku 2013 počas programu v Las Vegas, keď vykĺzla z bezpečnostného lana, na ktorom bola zavesená, a spadla z výšky 28 metrov. V roku 2016 zase zahynul 42-ročný technik Olivier Rochette, syn jedného zo zakladateľov cirkusovej spoločnosti Gillesa Ste-Croixa, keď ho zasiahla do hlavy vysokozdvižná plošina.