Aktivisti uvažujú o uzavretí letiska Heathrow pomocou dronov

Londýn 31. mája (TASR) - Aktivisti z hnutia Extinction Rebellion vo štvrtok oznámili, že uvažujú o použití dronov na uzavretie londýnskeho letiska Heathrow počas leta, informovala agentúra Reuters. Je to súčasť ich kampane proti výstavbe tretej vzletovej a pristávacej dráhy na letisku.



Tento čin by podľa Reuters predstavoval výrazné vystupňovanie nátlaku zo strany Extinction Rebellion, ktoré prostredníctvom nenásilnej kampane zmobilizovalo tisícky ľudí. Aktivisti v apríli blokovali frekventované lokality v centre Londýna.



Hnutie vo vyhlásení uviedlo, že plánuje 18. júna uskutočniť ďalšiu nenásilnú protestnú akciu, aby v tento deň dosiahlo uzavretie letiska. Má to vytvoriť "prestávku" na uvedomenie si škodlivého vplyvu činností, pri ktorých dochádza k vylučovaniu veľkého množstva emisií skleníkových plynov.



Cieľom je upozorniť vládu na jej povinnosť zaujať vedúce postavenie v súvislosti s núdzovým stavom v oblasti klímy a ekológie.



Ak vláda nepristúpi na ich požiadavky a nezruší plány na výstavbu tretej dráhy, aktivisti zamýšľajú uzatvoriť letisko počas prvých desiatich dní mesiaca júl, uvádza na svojej webovej stránke londýnsky večerník Evening Standard.



Britský parlament podľa večerníka minulý rok schválil plány na výstavbu tretej pristávacej dráhy, s ktorou však nesúhlasia miestni obyvatelia a environmentálni aktivisti.



Britské bezpečnostné zložky sú v stave pohotovosti od decembra 2018, keď londýnske letisko Gatwick muselo na niekoľko dní zrušiť lety po tom, ako boli v jeho okolí spozorované drony, pripomína Reuters. Extinction Rebellion sa však na tomto incidente nepodieľalo.