Aktivisti za práva bezdomovcov pri Notre-Dame tiež požadovali strechu

Paríž 23. apríla (TASR) - Desiatky obhajcov sociálneho bývania protestovali v pondelok pri požiarom poškodenej katedrále Notre-Dame v Paríži a požadovali, aby úrady pamätali na najchudobnejších ľudí Francúzska. Protestujúci tým reagovali na darcov, ktorí prisľúbili miliardu dolárov na obnovu katedrály a jej zničenej strechy, napísala agentúra AP.



Približne 50 ľudí z francúzskeho združenia bezdomovcov sa blízko katedrály Notre-Dame (Chrámu Matky Božej) zhromaždilo aj s pútačmi s nápisom "1 miliarda za 24 hodín". Prítomní skandovali heslá namierené voči Bernardovi Arnaultovi, francúzskemu miliardárovi a šéfovi spoločnosti s luxusným tovarom LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton). Ten minulý týždeň prisľúbil na obnovu chrámu 200 miliónov eur. Niektorí protestujúci skandovali heslo "Notre-Dame potrebuje strechu, aj my potrebujeme strechu!".



"Sme tu... aby sme trochu aj skritizovali týchto miliardárov, ktorí sa predvádzajú finančnými darmi na obnovu Notre-Dame," povedal pre AP hovorca združenia Právo na bývanie Jean-Baptiste Eyraud.



Parížska polícia tento pokojný protest na ostrove Île de la Cité v centre metropoly, kde sa chrám nachádza, monitorovala, ale nezasiahla proti nemu a zhromaždenie sa po niekoľkých hodinách rozišlo.



Okrem Arnaulta prisľúbil 100 miliónov eur na obnovu katedrály i ďalší miliardár, Francois Pinault so synom. Financie pôjdu z ich holdingovej spoločnosti Artemis, ktorá vlastní dražobnú sieň Christie's a je tiež hlavným akcionárom v módnej značke Gucci.



Po nedeľnej veľkonočnej bohoslužbe parížsky arcibiskup Michel Aupetit povedal, že úrady by mali znovu premyslieť plán pre celý ostrov a urobiť tam miesto aj chudobným".



Arcibiskup dodal: "Chudobní ľudia a bezdomovci sú tu (v Notre-Dame) doma... Vždy môžu do kostola prísť a pookriať v ňom a vedia, že ich nikto nevyhodí."