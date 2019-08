Aktivistka Greta Thunbergová vyplávala na jachte do USA

Počas svojho pobytu v USA sa má zúčastniť na klimatickom summite Organizácie Spojených národov (OSN) 23. septembra v New Yorku a na klimatických protestoch 20. a 27. septembra.

Plymouth 14. augusta (TASR) - Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová sa v stredu vydala z juhoanglického Plymouthu na plavbu do USA, kde sa zúčastní na environmentálnych protestoch a na klimatickom summite OSN, informovala agentúra DPA.



"Sme na ceste! Opúšťame Plymouth a mierime do New Yorku," napísala švédska tínedžerka na Twitteri.



Šestnásťročná Thunbergová odmieta cestovať lietadlom, ktoré produkuje emisie oxidu uhličitého. Do Spojených štátov sa plaví na pretekárskej jachte menom Malizia vybavenej solárnymi panelmi a vodnými turbínami, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Mladá aktivistka chce týmto spôsobom dosiahnuť, aby jej cesta do USA nezanechala žiadnu uhlíkovú stopu.



Plavba, ktorá potrvá dva týždne, bude podľa jej vyjadrení "výzvou pre každého na palube". Životné podmienky na palube jachty sú sparťanské. Kapitán Boris Herrmann povedal, že na plavidle nie sú sprchy ani toalety a namiesto postelí sú k dispozícii len úzke kóje. Thunbergová má počas plavby jesť mrazené a vákuovo zabalené vegánske jedlá. Švédka, ktorá sa nikdy predtým neplavila na mori, sa podľa svojich slov morskej choroby nebojí.



Thunbergovú počas plavby okrem kapitána Herrmanna sprevádza jej otec Svante Thunberg, člen monackej kráľovskej rodiny Pierre Casiraghi a švédsky dokumentarista Nathan Grossman.



Počas svojho pobytu v USA sa má zúčastniť na klimatickom summite Organizácie Spojených národov (OSN) 23. septembra v New Yorku a na klimatických protestoch 20. a 27. septembra.



Thunbergová vlani v septembri protestmi pred švédskym parlamentom žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickým zmenám, pričom Švédsko obvinila z nedodržiavania parížskej klimatickej dohody. Inšpirovala tým mladých ľudí k celosvetovej vlne protestov "Piatky za budúcnosť".