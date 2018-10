Aktuálna migračná situácia na Balkáne znepokojuje Fidesz

Na Balkáne došlo už k zrážkam medzi migrantmi a policajnými silami, že situácia na bosniansko-chorvátskej štátnej hranici je mimoriadne napätá.

Budapešť 26. októbra (TASR) - Situácia na Balkáne, kde sa podľa informácií tajných služieb tiesni okolo 70.000 ilegálnych prisťahovalcov túžiacich pokračovať v ceste smerom na sever, je nebezpečná aj pre Maďarsko. Preto by sa problematikou mali prioritne zaoberať poslanci parlamentu, a to na úrovni výboru pre národnú bezpečnosť, vojenského a poriadkového výboru.



Na tlačovej konferencii v Budapešti to v piatok naznačil podľa tlačovej agentúry MTI riaditeľ pre komunikáciu vedúcej vládnej strany Fidesz Balász Hidvéghi.



Maďarský politik pripomenul, že na Balkáne došlo už k zrážkam medzi migrantmi a policajnými silami, že situácia na bosniansko-chorvátskej štátnej hranici je mimoriadne napätá. Súčasne dodal, že je to ďalší príklad prejavov násilia migrantov známych už zo srbsko-maďarského hraničného priechodu Röszke a vyjadril obavy, že migranti môžu kedykoľvek zamieriť do Maďarska.



Balázs Hidvégi v reakcii na jednu z novinárskych otázok zdôraznil, že vláda musí posilniť ochranu južných hraníc krajiny a monitorovať pohyb migrantov.