Akvisti Greenpeace obsadili ropnú plošinu v Severnom mori

Inverness 10. júna (TASR) - Aktivisti z environmentálnej organizácie Greenpeace obsadili ropnú plošinu v Severnom mori pri škótskom meste Inverness.



Zabránili tak tomu, aby bola 27.000-tonová plošina britskej nadnárodnej energetickej spoločnosti BP odtiahnutá na otvorené more k ropnému poľu, oznámila v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na informácie zverejnené na Twitteri britskou pobočkou Greenpeace.



Aktivisti sa k plošine prepravili člnom a následne na ňu vyliezli, uviedla britská agentúra PA.



Organizácia Greenpeace v súvislosti s touto akciou pripomenula, že ak chce ľudstvo prekonať súčasný stav "klimatickej núdze", nemala by sa viac ťažiť ropa. Spoločnosť BP však počas nasledujúcich desiatich rokov plánuje do produkcie fosílnych palív investovať obrovské finančné prostriedky. Zablokovaná ropná plošina má podľa Greenpeace vyťažiť 30 miliónov barelov ropy.