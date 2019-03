Taliansky premiér Conte: Akýkoľvek odklad brexitu musí byť krátky

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Merkelová chce do poslednej hodiny bojovať o riadený brexit

Odklad nie je istý ani automatický, vyhlásil poradca Macrona

Rím/Londýn 19. marca (TASR) - Akýkoľvek odklad odchodu Británie z Európskej únie musí byť, vyhlásil v utorok taliansky premiér Giuseppe Conte.povedal Conte v prejave v dolnej komore talianskeho parlamentu.dodal podľa tlačovej agentúry DPA Conte.Britská vláda sa v utorok už pripravovala na to, že požiada Európsku úniu o odklad najmenej o niekoľko mesiacov - predseda Dolnej snemovne britského parlamentu totiž vylúčil, že premiérka Theresa Mayová môže požiadať zákonodarcov v Londýne o schválenie tej istejdohody, ktorú už dvakrát odmietli.Úrad premiérky na Downing Street 10 uviedol, že Mayová pošle list oficiálne žiadajúci odklad v utorok alebo v stredu a adresuje ho predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi. Úrad nespresnil, o aký dlhý odklad premiérka plánuje požiadať, dodala tlačová agentúra AP.Pôvodný termín vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ je 29. marec. Britský parlament 14. marca hlasoval za to, aby vláda požiadala EÚ o jeho odklad.Štátny tajomník britského ministerstva pre brexit Kwasi Kwarteng už v pondelok uviedol, že Londýn požiada EÚ o odklad termínu ešte pred tohtotýždňovým summitom Únie. Ten sa má konať v Bruseli vo štvrtok a v piatok 21.-22. marca.Britskí zákonodarcovia už dvakrát odmietli dohodu o odchode Británie z EÚ, ktorú premiérka Mayová vyrokovala s lídrami Únie.Hrozí preto neriadený brexit bez akejkoľvek dohody. Predstavitelia členských krajín EÚ v utorok v Bruseli prijali sériu legislatívnych opatrení, ktoré sú súčasťou príprav na prípadný tvrdý brexit.Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok uviedla, že chcebojovať za to, aby nedošlo k neriadenému odchodu Británie z EÚ, informovala agentúra AFP.povedala Merkelová na konferencii v Berlíne.Situácia ohľadne brexitu sa podľa nej neustále mení a jej ďalší vývoj sa nedá predvídať.Prípadná britská žiadosť o odklad brexitu, pôvodne naplánovaného na 29. marca, nebude slepo, bezvýhradne prijatá. V utorok to vyhlásil poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.povedal podľa tlačovej agentúry AFP nemenovaný poradca Macrona a zopakoval tak podmienku viacerých predstaviteľov Európskej únie, že britská premiérka Theresa Mayová musí jasne vysvetliť dôvody, prečo je odklad potrebný.Mayová sa zo všetkých síl snaží vyhnúť chaotickému odchodu z EÚ, teda brexitu bez dohody, pričom brexit by mal podľa pôvodného plánu nastať už o desať dní. Lídri EÚ pritom dúfali, že Mayová príde vo štvrtok 21. marca na samit v Bruseli s plánom, na základe ktorého bude dohoda pred konečným termínom brexitu ratifikovaná.Avšak kľúčoví hráči EÚ Nemecko a Francúzsko už varovali, že nebudú súhlasiť s odkladom brexitu len preto, aby premiérke zachránili kožu.Macronov poradca uviedol, že Francúzsko posúdi žiadosť Británie o odklad podľa dvoch kritérií.vysvetlil poradca.dodal.Podľa ďalších slov Macronovho poradcu môže dlhšie zotrvávanie Británie v Únii znamenať, že ostrovná krajina bude súčasťou EÚ aj počas májových volieb do Európskeho parlamentu, bude musieť mať zastúpenie na stretnutiach či samitoch EÚ a bude sa musieť podieľať na rozhodnutiach o budúcnosti EÚ.