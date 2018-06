Al-Káide sa nepáčia reformy saudskoarabského princa

Nástupník trónu vo svojej ultrakonzervatívnej vlasti inicioval zmenu dlhoročnej spoločenskej politiky vrátane opätovného otvorenia kín alebo umožnenia ženám šoférovať.

Dubaj 1. júna (TASR) - Sunnitská extrémistická organizácia al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP) varovala v piatok reformistického saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána pred jeho "hriešnymi projektmi".



Nástupník trónu totiž vo svojej ultrakonzervatívnej vlasti inicioval zmenu dlhoročnej spoločenskej politiky vrátane opätovného otvorenia kín alebo umožnenia ženám šoférovať.



"Nová bin Salmánova éra nahradila mešity kinami. Knihy, ktoré patrili imámom, nahradil absurdnosťami ateistov a sekularistov z východu i západu. Otvoril dvere dokorán korupcii a morálnemu úpadku," uviedla AQAP s centrálou v Jemene vo svojej správe, ktorú zachytila americká bezpečnostná skupina SITE Intelligence Group.



Džihádistická AQAP zároveň skritizovala i aprílový wrestlingový zápas, ktorý sa konal v saudskoarabskom prístavnom meste Džidda, ktoré leží blízko najposvätnejších lokalít islamu v Mekke.



AQAP si posilnila svoju pozíciu na pozadí komplikovaného vojnového konfliktu v Jemene, kde Saudská Arábia vedie koalíciu bojujúcu proti šiitským povstalcom - húsíom, pripomína denník The Straits Times.



AQAP, operujúca v južnej časti Jemenu, je terčom dlhodobých dronových útokov Spojených štátov, ktoré túto skupinu považujú za najnebezpečnejšiu odnož teroristickej siete al-Káida.



Jemenský konflikt si vyžiadal už takmer 10.000 mŕtvych, ďalšie desaťtisíce zranených a milióny ľudí na pokraji hladomoru. OSN označila Jemen za oblasť aktuálne najhoršej humanitárnej krízy na svete.



Rijád so svojimi spojencami zasiahol do vojny medzi húsiami a vládnymi silami exilového jemenského prezidenta Mansúra Hádího v roku 2015.