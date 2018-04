Inšpektori OPCW v pondelok začnú svoju misiu v sýrskom meste Dúmá

Svoju prácu v Dúmá majú v pláne ukončiť v stredu a pred odchodom zo Sýrie predstavia svoju predbežnú správu.

Damask 16. apríla (TASR) - Misia Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) sa v pondelok vydá do sýrskeho mesta Dúmá, aby tam prešetrila podozrenia z chemického útoku zo 7. apríla. S odvolaním sa na vyhlásenie námestníka sýrskeho ministerstva zahraničných vecí Ajmana Súsána o tom informoval denník Al-Watan. Súsán dodal, že "sýrsky štát bude medzinárodným expertom nápomocný".



Podľa agentúry TASS Súsán súčasne vyjadril nádej, že príslušníci misie na zisťovanie používania chemických zbraní si urobia v Sýrii "svoju prácu profesionálne a objektívne, zostanú neutrálni a nepodľahnú tlaku, ktorý je na nich vyvíjaný".



Súsán vyslovil očakávanie, že správa expertov OPCW "odhalí lživé tvrdenia, ktoré Sýria a jej spojenci Rusko a Irán odmietajú".



Denník Al-Watan informoval, že členovia misie OPCW pricestoval do Damasku 14. apríla a v nedeľu rokovali o náplni svojej práce s predstaviteľmi sýrskej vlády a sýrskych silových štruktúr. Svoju prácu v Dúmá majú v pláne ukončiť v stredu a pred odchodom zo Sýrie predstavia svoju predbežnú správu.



Francúzsky spravodajský web L'Express zverejnil správu, že do hotela v Damasku, kde sú ubytovaní inšpektori OPCW, prišiel v nedeľu námestník sýrskeho ministra zahraničných vecí Fajsal Mikdád a zotrval tam tri hodiny. Web poznamenal, že misie OPCW sa vždy začínajú sériou súkromných stretnutí s vybranými štátnymi úradníkmi.



S tvrdením, že v meste Dúmá došlo v noci na minulú nedeľu k chemickému útoku, prišli sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci. Zväz sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) prišiel dokonca s bilanciou až vyše 100 mŕtvych. Tieto správy počas víkendu zverejnilo viacero sýrskych proopozičných spravodajských portálov a odvysielala ich aj v katare sídliaca spravodajská televízia al-Džazíra.



Zo zodpovednosti za útok západné štáty obvinili sýrsky režim a jeho spojencov Rusko a Irán.



Rusko správy o chemickom útoku v meste Dúmá, ktoré leží v oblasti východnej Ghúty, spochybnilo a naznačilo, že mohlo ísť o provokáciu. Rovnako ich odmietli aj Sýria a Irán.



V reakcii na predpokladaný chemický útok Spojené štáty a ich spojenci v sobotu podnikli "presné" útoky na ciele v Sýrii, ktoré sú spojené s tamojším programom chemických zbraní.



Podľa vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa spoločné vojenské útoky Spojených štátov a ich spojencov Británie a Francúzska boli "priamym dôsledkom" neschopnosti Ruska zabrániť silám sýrskeho prezidenta Bašára Asada v používaní chemických zbraní. Podľa amerických armádnych činiteľov sa zásahom trojkoalície eliminovali zvyšné kapacity sýrskeho chemického arzenálu.



Rusko ponúka OPCW pri jej misii v Ghúte prepravu a ochranu vojenskej polície



Rusko je pripravené pomôcť odborníkom Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorí plnia misiu v sýrskej oblasti východná Ghúta. Pomoc sa týka prepravy a ochrany expertov OPCW ruskou vojenskou políciou. Novinárom to v pondelok oznámil vedúci Centra pre zmierenie bojujúcich strán v Sýrii Jurij Jevtušenko.



Ruský generál Jevtušenko podľa agentúry TASS poznamenal, že stredisko "má dostatočné skúsenosti s konštruktívnou a efektívnou interakciou s rôznymi medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v Sýrii s cieľom podporiť stabilizáciu situácie a mierového procesu."



Podľa ruského ministerstva zahraničných vecí sa terčom útoku stali výskumné centrum v Damasku, ústredie Republikánskej gardy, základňa protivzdušnej obrany, niekoľko vojenských letísk a armádne sklady.



Ruské ministerstvo obrany dodalo, že útok trval od 03.42 h do 05.10 h miestneho času. Spresnilo, že sýrska protiraketová obrana zlikvidovala 71 zo 103 rakiet vypálených trojkoalíciou. Pri útoku boli zranení traja sýrski civilisti, dodala Moskva.