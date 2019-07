Alaví: Irán môže rokovať s USA v prípade zrušenia sankcií

Agentúra Reuters pripomína, že Trump minulý mesiac odvolal vojenský útok, ktorý mal byť odvetou za zostrelenie amerického dronu Iránom.

Teherán 4. júla (TASR) - Iránsky minister pre tajné služby Mahmúd Alaví vyhlásil, že Teherán a Washington by mohli pristúpiť k rokovaniam, ak USA zrušia svoje sankcie a iránske najvyššie vedenie umožní rozhovory medzi oboma znepriatelenými stranami. Informovala o tom vo štvrtok iránska štátna tlačová agentúra IRNA.



"Irán môže prehodnotiť usporiadanie rozhovorov s Amerikou, iba ak (prezident USA Donald) Trump zruší sankcie a naši najvyšší lídri dajú povolenie na takéto rokovania," povedal Alaví v stredu neskoro večer.



"Američania sa zľakli iránskej vojenskej sily, to je dôvod, prečo sa rozhodli zrušiť rozhodnutie zaútočiť na Irán," dodal.



Agentúra Reuters pripomína, že Trump minulý mesiac odvolal vojenský útok, ktorý mal byť odvetou za zostrelenie amerického dronu Iránom. Šéf Bieleho domu argumentoval, že odvetný úder si mohol vyžiadať životy 150 ľudí. Signalizoval tiež, že je otvorený rokovaniam s Teheránom.



Trump odstúpil od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom v máji 2018 a následne obnovil sankcie na Irán vrátane embarga na dovoz ropy. Tento rok Spojené štáty sankcie voči Iránu ešte sprísnili, pričom sa napätie medzi oboma krajinami stupňuje.



Irán v máji tohto roku oficiálne pozastavil plnenie niektorých záväzkov vyplývajúcich z dohody o svojom jadrovom programe, ktorú uzavrel v roku 2015 so svetovými veľmocami. Medzinárodná dohoda zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie ekonomických sankcií.