Albánska polícia zasiahla voči prevádzačským gangom

Tirana 17. marca (TASR) - Dovedna 39 ľudí zadržala albánska polícia pri zásahu voči zločineckým gangom, ktoré nelegálne priviedli do Británie, USA a Kanady okolo 1000 Albáncov. Podľa agentúry AP o tom v sobotu informoval šéf albánskej polície Ardi Veliu.



Albánska polícia identifikovala po mesiacoch medzinárodného vyšetrovania dovedna sedem zločineckých štruktúr pôsobiacich v desiacich krajinách v Európe i mimo nej.



Skupiny pomáhali Albáncom ilegálne emigrovať falšovaním ich pasov a občianskych preukazov tak, aby vyzerali ako doklady členskej krajiny Európskej únie. Albánci za každý takýto falzifikát platili od 9750 do 30.000 dolárov.



Polícia pri zásahu skonfiškovala počítače, mobilné telefóny, vozidlá, hotovosť, rôzne dokumenty i zbrane. Zároveň v súvislosti s prípadom stále pátra po 12 osobách vrátane dvoch Bulharov.



Chudobné Albánsko dlhodobo sužuje boj proti organizovanému zločinu a nelegálnemu obchodu dlhodobo. Táto členská krajina Severoatlantickej aliancie dúfa, že sa jej v tomto roku podarí začať rokovania o vstupe do EÚ.