Albánska polícia zatkla 27 osôb podozrivých z pašovania heroínu

Tirana 22. októbra (TASR) - Albánska polícia zadržala v nedeľu 27 členov rôznych zločineckých skupín, ktoré sú podozrivé z pašovania heroínu do Nemecka. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Pri rozsiahlom zásahu, ktorého sa v celom Albánsku zúčastnilo viac ako 1500 policajtov, sa pri raziách vo viacerých objektoch našli okrem narkotík aj zbrane.



Veľká policajná akcia s uskutočnila len niekoľko dní po tom, čo albánske bezpečnostné sily v hornatej oblasti Has na severe krajiny odhalili a zlikvidovali laboratórium na výrobu heroínu, ako aj množstvo morfínu a prekurzorov, ktoré sa do Albánska dostali z Turecka cez Macedónsko a Kosovo, uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii šéf albánskej polície Ardi Veliu.