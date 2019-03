Albánski opoziční demonštranti sa pokúšali vniknúť do parlamentu

Na rozdiel od predchádzajúcich protestov pred parlamentom policajti tentoraz neodpovedali slzotvorným plynom.

Tirana 28. marca (TASR) - Albánski opoziční demonštranti, ktorí požadujú odstúpenie vlády a vypísanie predčasných volieb, podnikli vo štvrtok ďalšie pokusy dostať sa násilím do budovy parlamentu v Tirane. Účastníci niekoľkotisícového protestu pod vedením stredopravicovej Demokratickej strany Albánska (DP) hádzali dymovnice a iné predmety, pričom sa opakovane dostávali do potýčok s políciou, informovala tlačová agentúra AP.



Na rozdiel od predchádzajúcich protestov pred parlamentom policajti tentoraz neodpovedali slzotvorným plynom. Demonštranti sa medzitým snažili na inom mieste narušiť príchod jedného z členov holandskej vlády, ktorý sa mal stretnúť s albánskym ministrom vnútra.



"Našou najvýznamnejšou misiou je zosadiť vládu zločinu," povedal vo svojom príhovore predseda DP Lulzim Basha. Zároveň vyzval všetkých Albáncov, aby sa k tejto iniciatíve pripojili.



Z albánskeho parlamentu odišlo vo februári všetkých 33 poslancov DP. Nasledovali opakované násilné protesty pred budovou parlamentu a potýčky medzi demonštranti a políciou. Odporcovia vlády chcú svoje zhromaždenia organizovať každý týždeň, súbežne s pravidelnými parlamentnými schôdzami.



Opozícia tvrdí, že socialistická vláda na čele s premiérom Edim Ramom je skorumpovaná a napojená na organizovaný zločin, čo však druhá strana odmieta.



Vládnuci socialisti, ktorí majú v 140-člennom albánskom parlamente 74 kresiel, tvrdia, že opozičné protesty nepomáhajú Albánsku v snahe o členstvo v Európskej únii. Albánsko by pritom rokovania o vstupe do EÚ chcelo odštartovať v júni.