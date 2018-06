Albánsko zamietlo návrh o zriadení centier pre migrantov

Centrá pre žiadateľov o azyl v balkánskych krajinách navrhli rakúsky kancelár Sebastian Kurz a predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani.

Berlín 27. júna (TASR) - Albánsko zamietlo návrh, aby na svojom území zriadilo záchytné centrá pre migrantov, ktorí smerujú do krajín Európskej únie. Informovala o tom agentúra DPA.



Albánsko nikdy neprijme takéto utečenecké tábory, aj keby tomuto balkánskemu štátu recipročne navrhli členstvo v Európskej únii, povedal v stredu pre nemecký denník Bild albánsky premiér Edi Rama.



Ako ďalej uviedol, je zásadne proti vyhosťovaniu migrantov, "ako keby boli nejaký neželaný toxický odpad". Zdôraznil, že Albánsko je vždy ochotné pomôcť riešiť celoeurópske problémy, ale nemôže to robiť samotné.



Podľa Ramu je Albánsko pre migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do krajín EÚ, "nebezpečným riešením".



Členské štáty Európskej únie v zásade schválili v utorok otvorenie prístupových rozhovorov s Macedónskom a Albánskom. Obe krajiny však musia preukázať pokrok v reformách predtým, ako sa budú môcť koncom budúceho roka začať rozhovory.



Členské štáty EÚ vedú spor, ako zvládnuť prílev migrantov smerujúcich do Európy. Migračná problematika bude dominovať na summite lídrov EÚ, ktorý sa bude konať v Bruseli tento týždeň vo štvrtok a piatok.